ВЦИОМ: лишь 16% россиян считают, что Ленин действовал в интересах всего общества

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Доля россиян, считающих, что лидер Октябрьской революции 1917 года Владимир Ленин действовал в интересах всего общества, заметно снизилась. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования АЦ ВЦИОМ по итогам апрельского телефонного опроса среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Как отмечает издание, социологи сравнили актуальные показатели с результатами аналогичного опроса, который проводился в 2016 г. методом поквартирных личных интервью.
Так, по сравнению с 2016 годом показатель тех, кто считает, что Ленин действовал в интересах всего общества сократился с 30% до 16%. Доля тех, кто говорил об интересах «широкого большинства», выросла с 13 до 18%, а просто «большинства» — с 22 до 27%. Об интересах «узкого меньшинства» ранее говорили 4%, сейчас 5% опрошенных. Процент тех, кто говорил об интересах небольшой группы лиц, вырос с 11% до 13%.