Более 200 килограммов корма собрали красноярцы для животных из приюта

В Красноярске подвели итоги благотворительной акции «Дай лапу, друг». Участники трудового отряда главы города собрали более 200 килограммов корма и столько же крупы для бездомных животных. Так, в течение двух недель в акции приняли участие 134 человека, они принесли в молодежные центры пеленки, лежанки, материалы для утепления будок, игрушки и другие необходимые вещи. Все собранное передали в красноярские приюты. В этом году акция впервые охватила не только помощь собакам, но и кошкам. Участники изготовили своими руками 60 игрушек и 20 когтеточек, а также провели фотосессию с животными, чтобы помочь им найти новых хозяев. Кроме того, подростки помогали в приютах: выгуливали собак и участвовали в уборке территории. Мы видим, как с каждым разом интерес к волонтёрству в сфере защиты животных растет. В этом году мы решили помогать не только собакам, но и кошкам. С такой инициативой вышли сами ребята. Они также организовали фотосессию в надежде, что это поможет найти новых заботливых хозяев для животных, — отметил командир трудового отряда Витенко Роман. Отметим, что в прошлый раз участникам акции удалось собрать 260 килограммов корма и 95 килограммов круп.