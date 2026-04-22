Ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретятся в Петербурге к 40-й годовщине катастрофы

Впоследствии над аварийным блоком был сооружен объект «Укрытие», который в ноябре 2016 года закрыли еще одним защитным сооружением. В том же году на территории Чернобыльской зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований. Площадь заповедника — почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.