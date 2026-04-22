Ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретятся в Петербурге к 40-й годовщине катастрофы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), произошедшей 26 апреля 1986 года, встретятся сегодня в здании Санкт-Петербургского отделения РАН на памятном симпозиуме «Выученные уроки Чернобыля», приуроченном к 40-й годовщине катастрофы. Об этом сообщили в пресс-службе Радиевого института имени В. Г. Хлопина (входит в «Росатом»).
«Состоится памятный симпозиум, посвященный 40-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии с докладами выступят ликвидаторы последствий аварии, среди которых сотрудники ИБРАЭ РАН, ФТИ им. А. Ф. Иоффе, ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова, Радиевого института и других ведущих российских научных центров», — говорится в сообщении.
Участники встречи — очевидцы аварии на ЧАЭС — расскажут о работах по ликвидации последствий аварии, о чернобыльских лавах, которые образовались из топлива взорвавшегося реактора, о деятельности лаборатории радиометрии Радиевого института в Чернобыле, о медицинских последствиях для ликвидаторов и о том, как авария повлияла на экологию близлежащих территорий, в том числе Украины и Белоруссии.
Среди участников будут кандидат медицинских наук, председатель Санкт-Петербургского союза общественных организаций инвалидов «Союз Чернобыль», участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Василий Найда, академик РАН, научный руководитель ИБРАЭ РАН, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Леонид Большов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник РАН, ветеран Радиевого института, участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Леонид Плескачевский и другие ученые и ликвидаторы аварии.
Модератором мероприятия выступит академик РАН, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Степан Калмыков.
Авария на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года. Во время испытаний турбогенератора на четвертом энергоблоке станции произошли взрыв и пожар, которые привели к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км. Наиболее загрязнены были северные районы Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельская область Белорусской ССР и Брянская область РСФСР.
Впоследствии над аварийным блоком был сооружен объект «Укрытие», который в ноябре 2016 года закрыли еще одним защитным сооружением. В том же году на территории Чернобыльской зоны отчуждения был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник для сохранения флоры и фауны, а также стабилизации гидрологического режима, реабилитации загрязненных радиацией земель и проведения научных исследований. Площадь заповедника — почти 227 тыс. гектаров, что составляет две трети территории зоны отчуждения.