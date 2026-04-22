В деле смертельного ДТП в центре Москвы появились новые подробности: свое слово сказал суд

Таганский суд Москвы на два месяца арестовал водителя Анну Владимирову, которую обвиняют в массовом ДТП в центре Москвы, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
«По версии следствия, Владимирова на автомобиле Mercedes-Benz GLE 450 совершила ДТП, в результате чего погибли мужчина, управлявший электровелосипедом, и женщина-пассажир одного из автомобилей…», — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 20 апреля 29-летняя женщина, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на огромной скорости сбила курьера на электровелосипеде и протаранила ряд машин на Садовом кольце. Также в ДТП пострадали еще несколько человек. По факту происшествия прокуратурой начата проверка.
Позже сайт KP.RU выяснил, что виновница аварии сразу после аварии попала в больницу. За руль она села пьяной, а перед этим скрутила номера со своей машины. О женщине пока известно немного: показания она пока не дает. Ей 29 лет, женщина — выпускница экономического вуза. Пару лет отработала на госслужбе, но сейчас официально не трудоустроена.
Также стало известно, что в отношении виновницы дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц. По статье УК РФ ей грозит до 15 лет колонии, а также запрет на определенную деятельность сроком до трех лет.
