Российским войскам после полного освобождения ЛНР станет проще продвигаться в ДНР и Харьковской области, в том числе за счет освобождения части сил. Об этом aif.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о завершении процесса освобождения Луганской народной республики.
«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области. То же можно сказать и о направлении Славянско-Краматорской агломерации. Здесь для Вооруженных сил РФ после полного освобождения Луганской народной республики освобождаются дополнительные ресурсы для того, чтобы полностью освобождать Донецкую народную республику», — сказал Водолацкий.
Он добавил, что на границе с Харьковской области противник всячески пытался не допустить продвижения ВС РФ, организовав там мощные укрепленные зоны. Однако армии России удалось зачистить эту территорию и полностью освободить ЛНР.
Также Водолацкий рассказал, с какими словами жители Луганской народной республики встречают российских военных. По его словам, люди не могут поверить в то, что в регионе ремонтируют инфраструктуру, строят предприятия и создают рабочие места.
Серебрянское лесничество — это лесной массив на западе Луганской народной республики, ставший местом крайне ожесточенных боев с осени 2022 года. Его часто называют «Серебрянским лесом» или «лесом смерти» из-за высокой интенсивности столкновений.
В Серебрянском лесничестве основные потери связаны с артиллерийскими дуэлями, работой FPV-дронов и штурмовыми действиями в условиях густой растительности. Суточные потери ВСУ на этом направлении достигали сотни военнослужащих.