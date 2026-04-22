Родители нижегородских школьников смогут сдать пробный ЕГЭ по русскому языку

23 апреля в Нижегородской области пройдёт ежегодная всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Взрослым предлагают на себе испытать всю процедуру единого государственного экзамена. В первую очередь организаторы ждут родителей нынешних выпускников. В этом году участникам предстоит написать сокращённый вариант экзамена по русскому языку — всего за 30 минут вместо обычных трёх-четырёх часов.
Акция проводится примерно за месяц до старта основного периода ЕГЭ, чтобы родители поняли, насколько прозрачна и организована процедура. Как пояснил министр образования региона Михаил Пучков, когда взрослые сами проходят через все этапы и чувствуют уверенность, им легче поддержать своих детей.
Попробовать свои силы можно в любом муниципалитете области, включая все районы Нижнего Новгорода. Узнать ближайшую площадку нужно в местном отделе образования, там же принимают заявки на участие. В день экзамена при себе необходимо иметь паспорт.
Одним из пунктов проведения станет нижегородская школа № 188. Там к акции присоединятся сам министр образования, детский омбудсмен Маргарита Ушакова, депутаты и представители правоохранительных органов.
Участников ждёт полный цикл: регистрация, сдача телефонов и личных вещей, контроль на входе, заполнение бланков. Задания будут аналогичны тем, что предложат выпускникам в 2026 году, но в сокращённом формате. Акция призвана показать родителям, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы и какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения ЕГЭ.