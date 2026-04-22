В Минобрнауки рассказали о сроках обучения в новой модели высшего образования

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Срок обучения в новой модели высшего образования будет определяться целями качественной подготовки по конкретной специальности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.
«В новой модели высшего образования срок обучения не будет единым. Он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. Например, для инженеров, учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие четырехлетние программы, например, для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Шестилетнее образование будет предусмотрено по более сложным и наукоемким направлениям», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что вариативность сроков получения высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, стандартами качественного фундаментального образования и интересами самих студентов. У будущих выпускников появится более широкий выбор стратегий профессиональной реализации на рынке труда.