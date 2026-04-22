Под Красноярском скорая помощь не смогла подъехать к дому из-за большого количества снега

Случай произошел поздним вечером 21 апреля на станции Кача. 42-летняя местная жительница вышла на крыльцо своего частного дома, поскользнулась и упала, получив перелом позвоночника. Но прибывшие по вызову медики столкнулись с непреодолимым препятствием: из-за большого количества снега они не могли подъехать к дому. Не имея возможности самостоятельно транспортировать пострадавшую, они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.