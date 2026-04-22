Две новые цели для «Орешника»: офицер раскрыл тайные центры НАТО в Харькове

Россия применила ракетный комплекс «Орешник» как минимум дважды: первый удар был нанесен 21 ноября 2024 года по заводу «Южмаш» в Днепре в качестве ответа на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow; второй удар состоялся в ночь с 8 на 9 января 2026 года по целям во Львовской области, эта атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным Минобороны РФ, были поражены производственные цеха и складские помещения, где обслуживались самолеты ВСУ и собирались ударные БПЛА.