Две новые цели для «Орешника»: офицер раскрыл тайные центры НАТО в Харькове

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что у Харькова российские силы готовят большое наступление. Военный эксперт, в связи с этим, сказал aif.ru, при каких условиях ВС РФ могут применить ракетный комплекс «Орешник».
Ранее сообщалось, что в Харьковском регионе прозвучало около 15 сильных взрывов, причем большинство непосредственно на территории областного центра.
«ВСУ основательно окопались в Харькове, возведя прочные бетонные сооружения. Против них ВС РФ могут применить планирующие авиационные боеприпасы, такие как ФАБ-500, ФАБ-1000, ФАБ-1500, ФАБ-3000 и, возможно, даже ФАБ-9000 — такая бомба у нас тоже есть. Также вероятно применение бетонобойных ракет с бетонобойными зарядами, боеприпасов объёмного взрыва (термобарических) и зажигательных средств», — сказал Матвийчук.
Эксперт также отметил, в каком случае российская армия применить «Орешник».
«Это может произойти либо на завершающем этапе для полного завершения стратегической операции, либо для предупреждения применения противником какого-либо мощного нового оружия», — подытожил Матвийчук.
Россия применила ракетный комплекс «Орешник» как минимум дважды: первый удар был нанесен 21 ноября 2024 года по заводу «Южмаш» в Днепре в качестве ответа на использование Киевом дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow; второй удар состоялся в ночь с 8 на 9 января 2026 года по целям во Львовской области, эта атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По данным Минобороны РФ, были поражены производственные цеха и складские помещения, где обслуживались самолеты ВСУ и собирались ударные БПЛА.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что на харьковском направлении, вероятно, очень скоро произойдут существенные изменения — силы ВС РФ значительно продвинутся вперед.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что после освобождения ЛНР российской армии станет проще продвигаться в Харьковской области для создания санитарной зоны и в ДНР для полного освобождения республики.