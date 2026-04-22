Трамп: Открытие Ормузского пролива сделает сделку с Ираном невозможной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 21 апреля, высказался, что немедленное открытие Ормузского пролива сделает любую договоренность с Тегераном невозможной.
— Если мы отменим морскую блокаду, то никакой сделки с Ираном уже и быть не может, если только мы не разбомбим остальную часть страны, включая руководство, — написал он в социальной сети Truth Social.
По его словам, ему поступила информация, что Иран якобы хочет немедленно открыть пролив.
Глава США ранее сообщил, что отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, власти Пакистана, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, попросили Штаты приостановить нанесение ударов по исламской республике до тех пор, пока руководство и представители страны не выработают единое предложение.
19 апреля стало известно, что Иран решил не участвовать во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами Америки. Дональд Трамп говорил, что переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут в Исламабаде 20 апреля. По его словам, Белый дом предлагал «разумную и справедливую сделку».