У хабаровского предпринимателя изъяли 127 л алкоголя за ночную продажу без лицензии

Напомним, что розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляются юридическими лицами, имеющими на это соответствующую лицензию. Также на территории Хабаровского края действуют ограничения на время продажи алкоголя: в магазинах она запрещена с 22:00 до 10:00, а для баров и кафе, расположенных в жилых домах, — с 23:00 до 10:00. Нарушение этих требований влечет серьезные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.