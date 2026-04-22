У хабаровского предпринимателя изъяли 127 л алкоголя за ночную продажу без лицензии

Сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края провели внеплановое выездное обследование мини-маркета на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Поводом стали неоднократные жалобы граждан на круглосуточную торговлю спиртным, сообщает пресс-служба Управления.
"В ходе проверки подтвердилось, что алкоголь реализовывался без лицензии, в запрещенное время, а часть пивной продукции оказалась сомнительной и выбывшей из оборота, — говорится в сообщении.
Инспекторы главного управления зафиксировали факт круглосуточной продажи крепкого алкоголя (водку, коньяк, виски, настойки) в торговой точке индивидуального предпринимателя. Также, предприниматель продавал крепкий алкоголь в часы, запрещенные Законом Хабаровского края о розничной продаже алкоголя.
«По факту выявленных грубых нарушений в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях. Вся нелегальная продукция изъята — всего 253 единицы различного алкоголя общим объемом свыше 127 литров. Напоминаем: реализация крепкого алкоголя без лицензии и в ночное время недопустима на территории края», — отмечает и.о. заместителя начальника главного управления Максим Нохрин.
Кроме того, в подсобных помещениях проверяющие обнаружили широкий ассортимент лицензионной продукции: вино, шампанское, настойки вопреки отсутствию права продавать крепкий алкоголь в статусе индивидуального предпринимателя. При осмотре пива и пивных напитков с помощью приложений «АнтиконтрафактАлко» и «Честный Знак» выяснилось, что данный товар уже выбыл из легального оборота и является сомнительным.
Напомним, что розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) осуществляются юридическими лицами, имеющими на это соответствующую лицензию. Также на территории Хабаровского края действуют ограничения на время продажи алкоголя: в магазинах она запрещена с 22:00 до 10:00, а для баров и кафе, расположенных в жилых домах, — с 23:00 до 10:00. Нарушение этих требований влечет серьезные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в ходе рейдов в г. Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске были проинспектированы бары, расположенные в многоквартирных жилых домах. Проверки выявили нелегальную продажу алкоголя в ночное время. В отношении индивидуальных предпринимателей уже возбуждены административные производства.