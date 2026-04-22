В Красноярске открыт набор резидентов в креативный кластер «Квадрат»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирский институт развития креативных индустрий объявил конкурс для локальных креаторов на получение статуса резидента креативного кластера «Квадрат».

Источник: НИА Красноярск

Подать заявку можно до 6 мая.

Участникам предлагают размещение офисов и мастерских в центре Красноярска. К участию приглашаются представители креативного бизнеса, мейкеры и авторские команды.

Кластер «Квадрат» действует с 2022 года и объединяет 33 резидента — среди них продакшн-студии, дизайнерские бренды, мастерские и образовательные проекты. Пространство площадью около 5 тыс. кв. м включает офисные и производственные помещения, шоурум локальных брендов, образовательную площадку и зоны для профессионального взаимодействия.

Статус резидента предусматривает льготные условия аренды, доступ к инфраструктуре кластера и участие в профессиональном сообществе. Заявка подается в установленной форме на сайте института, уточнили организаторы.

