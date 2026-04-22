У Харькова началась тайная операция: главная новость СВО 22 апреля

Последние массированные атаки на объекты военно-промышленного комплекса в Харькове, в ходе которых в городе прогремело около 15 сильных взрывов, могут свидетельствовать о подготовке российских сил к широкому наступлению. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, удары наносились по трем ключевым центрам, обеспечивающим деятельность ВСУ.
«Первый центр — Харьковский научно-исследовательский институт ядерной физики. Впоследствии он был перепрофилирован: там ведутся различные разработки для украинской армии, в том числе ракеты. Второй центр — Харьковский тракторный завод. На его территории расположены танкоремонтные цеха. Третий центр — два авиационных предприятия, где собирают беспилотные летательные аппараты», — перечислил эксперт.
Матвийчук подчеркнул, что подобная интенсивность ударов соответствует классической военной тактике перед решающим броском.
«Согласно военной науке, масштабному наступлению обычно предшествует воздушная наступательная операция. Таким образом, вероятно, расчищают небо и землю, подавляют противовоздушную оборону для быстрого продвижения сухопутных войск», — пояснил он.
В свою очередь, по данным эксперта, украинское командование готовит Харьков к активной обороне.
«Противник организует минирование подступов, укрепление линии с помощью заграждений в виде “зубов дракона” и бетонных сооружений. Небо покроется дронами, которые уже могут выполнять роль малых истребителей», — отметил Матвийчук, добавив, что к городу переброшены элитные части ВДВ, морской пехоты и спецназа ГУР.
При этом из Харькова продолжается эвакуация: «Перманентно, на протяжении года, идёт эвакуация. Очень многие семьи вывозятся насильственно. Для киевского режима потеря Харькова — это практически катастрофа».
Говоря о вооружении для подавления укрепрайонов ВСУ, эксперт допустил применение тяжелых планирующих авиабомб, включая ФАБ-3000 и ФАБ-9000, а также термобарических боеприпасов.
Что касается новейшего ракетного комплекса «Орешник», Матвийчук считает, что его применение возможно на завершающем этапе или в качестве упреждающего удара.
«Это может произойти либо для полного завершения стратегической операции, либо для предупреждения применения противником какого-либо мощного нового оружия», — резюмировал полковник.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что на харьковском направлении, вероятно, очень скоро произойдут существенные изменения — силы ВС РФ значительно продвинутся вперед.
Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что после освобождения ЛНР российской армии станет проще продвигаться в Харьковской области для создания санитарной зоны и в ДНР для полного освобождения республики.