В Хабаровском крае стартовали учения по техногенным угрозам в школах

В течение двух дней в школах, колледжах и детских садах по всей стране будут отрабатываться действия работников и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Слаженность взаимодействия проверят сотрудники оперативных служб. Среди ключевых задач — оценка работоспособности систем оповещения, отработка взаимодействия с антитеррористическими комиссиями, закрепление алгоритмов действий при угрозах.