В Хабаровском крае стартовали учения по техногенным угрозам в школах

В учреждениях образования Хабаровского края 22 апреля 2026 года началось всероссийское учение по действиям при техногенных угрозах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Масштабное мероприятие открыли глава МЧС России Александр Куренков и министр просвещения Сергей Кравцов. В совещании в формате видеоконференции приняли участие представители МВД, Росгвардии, Рособрнадзора и региональных подразделений.
В течение двух дней в школах, колледжах и детских садах по всей стране будут отрабатываться действия работников и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Слаженность взаимодействия проверят сотрудники оперативных служб. Среди ключевых задач — оценка работоспособности систем оповещения, отработка взаимодействия с антитеррористическими комиссиями, закрепление алгоритмов действий при угрозах.
В Хабаровском крае подобные учения проходят ежегодно во всех муниципальных образованиях. Личный состав пожарно-спасательных подразделений МЧС России и краевой противопожарной службы совместно с персоналом учебных заведений и представителями силовых ведомств отрабатывает действия при возможных происшествиях. Специалисты Государственного пожарного надзора оказывают методическую помощь педагогам.
Организаторы отмечают, что учения особенно актуальны накануне летних каникул, когда школьникам важно напомнить правила безопасного поведения в экстренных ситуациях.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru