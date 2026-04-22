Китай направил плавучую гору против США: главная новость Ирана 22 апреля

События вокруг захвата иранского судна силами США в апреле 2026 года стали очередным витком эскалации в продолжающемся конфликте между странами. На этом фоне Китай перебросил три военных корабля в район Ормузского пролива. В Оманский залив направлены эсминец «Таншань», фрегат «Дацин» и судно снабжения «Тайху».
Согласно традиции, имена кораблей ВМС Китая происходят от географических объектов (провинций, городов, озер). В частности, Таншань — это город в провинции Хэбэй, название которого связывает понятия Тан (династия) и Шань (гора).
Эта группа находилась в Аденском заливе, однако изменила маршрут и приблизилась к ключевой транспортной артерии региона. Официально заявлено, что миссия направлена на обеспечение безопасности торговых путей, при этом перемещение совпало с обострением ситуации вокруг захваченного судна Touska.
Согласно официальным заявлениям и сообщениям СМИ, ситуация выглядит следующим образом. Судно — иранский сухогруз Touska следовал из китайского порта Гаолань (город Чжухай) в Иран. Захват произошел в Оманском заливе. По заявлению Дональда Трампа, судно пыталось прорвать установленную США морскую блокаду портов Ирана. По сообщениям американских СМИ, на борту находились компоненты для ракетного топлива (в частности, перхлорат натрия), необходимые для иранской ракетной программы.
Пекин осудил действия США, назвав произошедшее принудительным перехватом. Через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти, что делает его критически важным для глобальной экономики. Для Китая, как крупнейшего импортёра энергоресурсов, стабильность в этом районе имеет стратегическое значение.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru назвал действия США самоуправством.
«Они не объявили войну официально через Организацию Объединённых Наций. Совет Безопасности не принимал такого решения. Американцы считают, что выполняют функции полиции, но это не так. Даже Конгресс не давал Трампу разрешения на эти боевые действия», — сказал военный.
Генерал пояснил, как американцы могут использовать фактор других стран при досмотре судов.
«Они остановили его с помощью сигналов — радиосигналов и световых. Корабль должен был остановиться. Высадили группу досмотра. Одно дело, если они везут продовольствие. Или, может быть, кому-то перевозят что-то другое. А если они везут закупленное оружие, например, полученное от Китая или Кореи, то американцы могут этим воспользоваться», — уточнил он.
Попов подчеркнул, что Вашингтон первым нарушил международное право.
«Они не могут этого сделать, потому что сейчас там напряжённая обстановка и возможны боевые действия. Они действуют якобы с благими намерениями, но под флагом Ирана, который для них — противник. Я согласен, что это нарушение международных прав в международных водах», — отметил он.
По словам генерала, захват коммерческого судна — попытка спровоцировать Тегеран.
«США, по сути, пренебрегают международными нормами, если захват судна происходит в международных водах, а не в территориальных или исключительных экономических зонах. Однако важно понимать, что американцы рассматривают Иран как противника, что придаёт этой ситуации особую окраску. Примерно месяц назад США потопили иранский боевой корабль в Индийском океане, когда он находился в нейтральных водах. Это произошло в условиях боевых действий, хотя война официально не была объявлена. Никто не давал разрешения на нанесение ударов, но США стремятся остановить Иран любой ценой», — констатировал генерал Попов.
Он также отметил наглость Вашингтона: «США демонстрируют свою мощь и решительность. Иран вынужден как-то реагировать на эти действия. Причины произошедшего остаются неизвестными, но подобные шаги в конфликтных ситуациях на море не редкость. Трамп ранее предупреждал Иран о последствиях, если тот не разминирует Ормузский пролив. Сейчас президент выполняет своё обещание».
В Иране заявили, что примут меры против США, когда удостоверятся, что экипаж захваченного корабля Touska находится в безопасности.