В Красноярском крае пресекли контрабанду леса в Среднюю Азию на 240 тысяч

В Красноярском крае правоохранители пресекли канал незаконного экспорта пиломатериалов за границу. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
Фигурантами дела стали 65-летний житель Иланско-Нижнеингашского округа и его 42-летний знакомый-бизнесмен. Мужчины организовали незаконную вырубку леса, а затем легализовали древесину через фиктивные договоры купли-продажи. В документах они указали ложные сведения о происхождении пиломатериалов и отправили груз в одно из государств Средней Азии.
Всего было вывезено 214 кубометров древесины, из которых подозреваемым принадлежали почти 166 кубометров. Таким образом, доказана легальная реализация как минимум 48 кубометров леса на сумму 240 600 рублей.
Красноярская таможня возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам грозит до 10 лет колонии и штраф до миллиона рублей.
