Боевики ждут НАТО, молят о пощаде: готовится штурм подземного города ВСУ

Боевики ВСУ могут использовать подземные тоннели на предприятиях и заводах в Сумах с целью как можно дольше удерживать позиции в городе. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее украинские ресурсы писали, что ВС РФ продавливают оборону ВСУ в Сумской области, Сумы могут оказаться полуокруженными.
«Сумы являются крупным промышленным центром. Киевский режим наладил во всех промышленных цехах выпуск и ремонт боевой техники, выпуск боеприпасов и дронов. В то же время ВСУ могут оборудовать для укрытия цеха, подземные тоннели, подземные бункеры, которые раньше использовались чисто в технических целях», — сказал Липовой.
Генерал подчеркнул, что киевский режим не интересует дальнейшая судьба Сум и местного населения.
«ВСУ главное продержаться еще хоть какое-то короткое время в надежде на чудо, что НАТО придет и спасет их от России. Они для этого идут на любые преступления в надежде, что отвечать за них им уже не придется», — добавил Липовой.
В Сумах и области функционируют несколько десятков заводов, которые могут быть переориентированы или используются для нужд ВСУ. Наиболее крупные из них — крупный энергохимический комплекс ПАО «Сумыхимпром», который производит удобрения, завод «Насосэнергомаш», который специализируется на производстве насосного оборудования для энергетики (включая АЭС), нефтегазовой отрасли и водоснабжения и другие.