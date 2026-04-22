Депутат Цунаева: «Бессмертный полк» будет востребован даже через 20 лет

Акция является не только данью уважения живущим ветеранам, но и памятью семьи, отметила сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка».

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Акция «Бессмертный полк» — это не только дань уважения живущим ветеранам, но и память семьи, поэтому он будет востребован даже через 10−20 лет. Об этом заявила ТАСС депутат Госдумы, ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева.

«Бессмертный полк», и я уже об этом говорила, — это не только дань уважения живущим ветеранам, это память семьи. И в нашем государстве осознание того, что семейная память как часть духовно-нравственных ценностей, историческая память, уважение к защитнику Отечества — это не просто, скажем, наш какой-то культурный код, ментальный код, но это еще и идентичность каждого из нас и нашего государства, его суверенитет национальный", — сказала Цунаева, отвечая на вопрос, каким будет Бессмертный полк через 10−20 лет, когда уже не останется живых ветеранов.

Она выразила надежду, что многие форматы, которые используются сейчас, сохранятся и будут дополняться.