Депутат Цунаева: «Бессмертный полк» будет востребован даже через 20 лет

«Бессмертный полк», и я уже об этом говорила, — это не только дань уважения живущим ветеранам, это память семьи. И в нашем государстве осознание того, что семейная память как часть духовно-нравственных ценностей, историческая память, уважение к защитнику Отечества — это не просто, скажем, наш какой-то культурный код, ментальный код, но это еще и идентичность каждого из нас и нашего государства, его суверенитет национальный", — сказала Цунаева, отвечая на вопрос, каким будет Бессмертный полк через 10−20 лет, когда уже не останется живых ветеранов.