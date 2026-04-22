«Я это не помню»: 72-летний таксист опасно проехал по тротуару в Красноярске (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности водителя за езду по тротуару в микрорайоне Преображенский.
Все случилось 16 апреля утром — автомобиль «Ниссан» двигался по пешеходной зоне, где в это время находились люди, в том числе дети, катающиеся на велосипедах. Нарушителя сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Инцидент вызвал общественный резонанс. Полицейские установили личность водителя — им оказался 72-летний местный житель, работающий в такси.
«В ходе беседы мужчина признался, что не помнит причины своего поступка, объяснив это тем, что ежедневно проводит за рулем много времени. Такое поведение водителя является грубым нарушением ПДД и создает реальную угрозу для участников дорожного движения. В отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф 2 000 рублей», — рассказали в ГАИ.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.