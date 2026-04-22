Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я это не помню»: 72-летний таксист опасно проехал по тротуару в Красноярске (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности водителя, который проехал по тротуару в микрорайоне Преображенский.

Все случилось 16 апреля утром — автомобиль «Ниссан» двигался по пешеходной зоне, где в это время находились люди, в том числе дети, катающиеся на велосипедах. Нарушителя сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Инцидент вызвал общественный резонанс. Полицейские установили личность водителя — им оказался 72-летний местный житель, работающий в такси.

«В ходе беседы мужчина признался, что не помнит причины своего поступка, объяснив это тем, что ежедневно проводит за рулем много времени. Такое поведение водителя является грубым нарушением ПДД и создает реальную угрозу для участников дорожного движения. В отношении него был составлен протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф 2 000 рублей», — рассказали в ГАИ.

