Видели это во сне: в Луганске рассказали, что будет после освобождения ЛНР

Жители Луганской народной республики (ЛНР) радуются темпам восстановления инфраструктуры, пожилые говорят, что не видели такого 50−60 лет. Об этом aif.ru рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил о завершении процесса освобождения Луганской народной республики.
«Что касается происходящих сегодня процессов на территории ЛНР, то люди удивляются и радуются тем темпам восстановления инфраструктуры, дорог, водопроводных сетей, электросетей и газопроводов. Строятся дома. Когда я встречаюсь с людьми, они говорят, особенно возрастные, что такого не видели лет 50−60, потому что Украина не вкладывала ни рубля на территории Луганщины и Донбасса, а только выкачивала все в Киев», — сказал Водолацкий.
Депутат отметил, что в ЛНР открываются новые предприятия и появляются новые рабочие места.
«Самое главное, что и села тоже оживают. Работает комплексная программа развития сельских территорий. Многие люди говорят, что живут как во сне, не верят, что такое происходит. Радуются, что их дети и внуки будут жить в комфортных условиях и благополучии. Ждут окончания СВО, чтобы ЛНР после восстановления начала помогать федеральному бюджету, потому что ЛНР — самодостаточный регион. Ему нужно немного помочь в восстановлении разрушенного укрофашистами народного хозяйства и предприятий. Сегодня Луганская народная республика развивается, живет», — добавил депутат.
Водолацкий подчеркнул, что жители в ЛНР рады, что республика вошла в состав России.
«Люди говорят, что счастливы, что живут в России, разговаривают на русском языке, сохраняют свою культуру и не боятся, что завтра кто-то попытается у них сделать концлагерь, как обещал Зеленский», — подытожил он.