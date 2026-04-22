Видели это во сне: в Луганске рассказали, что будет после освобождения ЛНР

За несколько лет в ЛНР сделали то, чего Украина не делала полвека. Водолацкий рассказал, как освобожденная республика превращается в самодостаточный регион.

Источник: Аргументы и факты

Жители Луганской народной республики (ЛНР) радуются темпам восстановления инфраструктуры, пожилые говорят, что не видели такого 50−60 лет. Об этом aif.ru рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее сообщил о завершении процесса освобождения Луганской народной республики.

«Что касается происходящих сегодня процессов на территории ЛНР, то люди удивляются и радуются тем темпам восстановления инфраструктуры, дорог, водопроводных сетей, электросетей и газопроводов. Строятся дома. Когда я встречаюсь с людьми, они говорят, особенно возрастные, что такого не видели лет 50−60, потому что Украина не вкладывала ни рубля на территории Луганщины и Донбасса, а только выкачивала все в Киев», — сказал Водолацкий.

Депутат отметил, что в ЛНР открываются новые предприятия и появляются новые рабочие места.

«Самое главное, что и села тоже оживают. Работает комплексная программа развития сельских территорий. Многие люди говорят, что живут как во сне, не верят, что такое происходит. Радуются, что их дети и внуки будут жить в комфортных условиях и благополучии. Ждут окончания СВО, чтобы ЛНР после восстановления начала помогать федеральному бюджету, потому что ЛНР — самодостаточный регион. Ему нужно немного помочь в восстановлении разрушенного укрофашистами народного хозяйства и предприятий. Сегодня Луганская народная республика развивается, живет», — добавил депутат.

Водолацкий подчеркнул, что жители в ЛНР рады, что республика вошла в состав России.

«Люди говорят, что счастливы, что живут в России, разговаривают на русском языке, сохраняют свою культуру и не боятся, что завтра кто-то попытается у них сделать концлагерь, как обещал Зеленский», — подытожил он.

Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше