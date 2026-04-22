Конвейер огня запущен: по всей Украине пылают базы в ответ на атаки РФ

В ночь на 21 апреля Ростовская область пережила массированную атаку беспилотников. Силы ПВО уничтожили более сорока воздушных целей над Таганрогом и одиннадцатью районами региона. Заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, какими маршрутами БПЛА противника проникают вглубь страны и какой ответ уже даёт на удары врага российская армия.
С двух направлений: откуда ВСУ запускали дроны.
Минувшей ночью под ударом оказались сразу двенадцать муниципальных образований Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсар уточнил, что помимо Таганрога атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. По официальным данным, все воздушные цели — более четырёх десятков БПЛА — были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны. Жертв среди населения удалось избежать.
Однако падение обломков не прошло бесследно. В посёлке Реконструктор Аксайского района осколками повредило остекление в двух жилых домах и частично разрушило кровлю. Также в районе посёлка Персиановский было зафиксировано нарушение работы контактной сети.
Владимир Попов рассказал, откуда враг запускал беспилотники на Ростовскую область.
«Не исключено, что для нанесения ударов использовались беспилотники типа “Лелека” и “Бобёр”, начинку для которых — систему навигации и управления — Украине поставляют Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Дания, — отметил Попов. — Запускать БПЛА противник может из северных районов Харьковщины и Сумщины. Там большие перепады высот. По лощинам, руслам речушек и впадинам на малой высоте можно очень эффективно преодолевать систему ПВО».
Вторым важным вектором атаки остаётся черноморское направление. Эксперт подчеркнул, что дроны могут запускаться со стороны Одессы, выходить в акваторию Азовского моря, а затем по рекам или малозаселённой местности прорываться к российским городам. Не исключён и вариант использования гражданских судов под флагами третьих стран в нейтральных водах.
«Отстреливаются и уходят. Как правило, всё делается в сумерках или в ночных условиях», — подытожил генерал.
Энергетика, порты и центры ВСУ: русская армия уже дает ответ.
Владимир Попов убеждён, что асимметричный ответ на подобные атаки уже происходит и направлен он, в том числе в глубокий тыл противника. Первоочередными целями генерал назвал объекты энергетической инфраструктуры Украины.
«Необходимо продолжать наносить удары по энергетическим объектам: крупным трансформаторным центрам, генерирующим подстанциям и тепловым электростанциям. Нужно продолжать бить по железнодорожным узлам, где формируются грузовые составы», — заявил Попов.
Особый акцент, по мнению военного лётчика, делается на портовой инфраструктуре Одессы и Николаева. Именно туда, по оперативным данным, стекаются комплектующие для беспилотных катеров и летательных аппаратов — платы, системы управления и навигации, поставляемые Западом. Уничтожение этих грузов на этапе логистики в приоритете.
Также в списке целей — авиаремонтные предприятия, бронетанковые заводы, места производства и ремонта систем ПВО, а также учебные центры, где готовят личный состав ВСУ.
«Хоть они и братья нам по крови, но их сознание настолько оболванено нацистской идеологией, что они стали хуже любых врагов. Выбить эту идеологию можно только силой», — заявил генерал.
Огневая мощь обрушится на все регионы.
Для максимальной эффективности Владимир Попов предлагает перейти к масштабным региональным операциям. По его замыслу, всю огневую мощь — от гиперзвуковых «Кинжалов» и крылатых ракет Х-101 до планирующих авиабомб и массированного применения собственных беспилотников — следует концентрировать последовательно на одной области за другой.
«Взяли, к примеру, Харьковскую область: одной ночью и днём разносим там все выявленные цеха, заводы, арсеналы, места формирования и отдыха войск, склады, железнодорожные узлы с маневровыми работами и эшелонами, идущими в зону СВО. Затем переключаемся на Сумскую область. Далее — на Днепропетровск, Запорожье, краматорско-славянскую агломерацию с Дружковкой. Бьём по тылам так, чтобы противник месяц приходил в себя», — подытожил Попов.