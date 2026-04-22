В Красноярске начали ремонт улицы Авиаторов

В Красноярске стартовал ремонт самого крупного дорожного объекта этого года — улицы Авиаторов. Работы ведутся на участке от Октябрьского моста до путепровода на Северном шоссе. Подрядчик уже приступил к демонтажу бортового камня на участках в районе путепровода и улицы Октябрьской, перед этим рабочие отфрезеровали асфальт вдоль бордюров. В рамках ремонта планируется полностью обновить дорожное покрытие в обоих направлениях, заменить бетонные бордюры на гранитные и привести в порядок тротуары. На остановках общественного транспорта заменят основание, чтобы устранить колейность. Также предусмотрены изменения в организации движения в районе ТРЦ «Планета». Здесь перенесут левый поворотный шлюз, оборудуют дополнительные полосы разгона и торможения, а существующий участок закроют и благоустроят. После завершения демонтажа подрядчик приступит к установке бортовых камней, а затем — к укладке нового асфальта. Работы будут проводить без полного перекрытия движения, но с ограничением по полосам. Фото: admkrsk.ru Параллельно демонтаж ведется еще на трех участках — улицах Маерчака, Пограничников и на проезде от Рязанской до Одесской. В ближайшее время ремонт начнется также на улицах Крупской, Елены Стасовой и 78-й Добровольческой Бригады. Отметим, что всего в 2026 году в Красноярске планируют отремонтировать 25 участков дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели направят 1,5 млрд рублей.