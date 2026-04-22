В ОП рассказали, что за клевету в домовом чате может грозить тюрьма

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Оскорбления и клевета в домовом чате могут повлечь наказание от штрафа вплоть до лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Размещение оскорблений на страницах в социальных сетях, доступных для неопределенного круга лиц, либо в групповых чатах мессенджеров предусматривает для граждан административную ответственность за оскорбления по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — наложение штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей», — ответил эксперт на вопрос, как наказывается хамство в домовых чатах.
«Распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство, грозит злоумышленнику уголовной ответственностью вплоть до двух лет лишения свободы», — добавил член ОП РФ, сославшись на ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ («Клевета»). Согласно законодательству, за публичную клевету (в том числе в интернете) также возможны штрафы до 1 млн рублей.
Юрист указал, что пострадавшему важно зафиксировать факт оскорбления и сделать скриншоты переписки. «Для суда может потребоваться нотариальное удостоверение доказательств, то есть нотариус заверит интересующую переписку, зафиксирует, с какого телефонного номера было написано оскорбительное сообщение. Далее можно обратиться в полицию», — пояснил он.
Кроме того, продолжил Машаров, оскорбленный человек вправе обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. «[Можно] потребовать принести извинения, в том числе и путем опубликования их в чате, в котором обидчиком были допущены оскорбительные высказывания в ваш адрес, а также потребовать компенсации морального вреда и компенсации расходов на медобследования и приобретение лекарственных препаратов в связи с перенесенным стрессом», — уточнил общественник.