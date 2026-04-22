В ОП рассказали, что за клевету в домовом чате может грозить тюрьма

Кроме того, продолжил Машаров, оскорбленный человек вправе обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. «[Можно] потребовать принести извинения, в том числе и путем опубликования их в чате, в котором обидчиком были допущены оскорбительные высказывания в ваш адрес, а также потребовать компенсации морального вреда и компенсации расходов на медобследования и приобретение лекарственных препаратов в связи с перенесенным стрессом», — уточнил общественник.