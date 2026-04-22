Международный турнир по боксу (16+), посвященный памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, стартовал в Хабаровске. Площадкой для соревнований стал спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена». Соревнования соответствуют целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В Год спорта, объявленный губернатором, и Год единства народов России, объявленный президентом России Владимиром Путиным, в Хабаровском крае в борьбу за медали вступили 169 боксеров из 21 страны мира. Помимо россиян в турнире принимают участие спортсмены из Азербайджана, Алжира, Армении, Германии, ЮАР, Камеруна, Марокко, Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Китая, КНДР, Южной Кореи, Сейшел, Таджикистана, Сербии, Таиланда, Узбекистана, Монголии и Беларуси», — говорится в сообщении.
169 спортсменов из 21 страны выйдут на ринг в Хабаровске. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
1 / 5.
Хабаровский край на турнире представляют лучшие боксеры. Среди женщин в весовой категории до 50 кг выступает чемпионка России Рукет Куштова. Среди мужчин борьбу за медали будут вести Никита Косман, Иван Ступин, Савелий Садома, Дмитрий Карманов, Алексей Гуков, Гароглан Ханджанов, Пётр Сеничкин, Руслан Трушников.
«Это турнир памяти и чести. Он позволяет раскрывать тот подвиг, который совершил Константин Коротков. У нас сегодня участвуют спортсмены из 21 страны. Это один из самых крупных турниров не только в Хабаровском крае, но и во всей стране. Во время его проведения мы становимся не просто спортивной столицей Дальнего Востока, а столицей бокса в России», — отметил министр спорта Дмитрий Чикунов.
«С каждым годом турнир памяти Константина Короткова становится все лучше. Большое спасибо правительству Хабаровского края за его организацию на высоком уровне. Наша сборная команда России представлена двумя составами. Турниры такого уровня дают нам необходимый опыт международных встреч. Мы всегда следим и за хабаровскими боксерами, которые будут и здесь бороться за призовые места», — рассказал главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.
Сегодня на турнире продолжатся предварительные поединки. Среди женщин бои начнутся в 12:00, у мужчин в 16:00. Борьба за выход в финал продолжился в это же время 23 и 24 апреля. Решающие поединки пройдут 25 апреля в 17:00. Вход для зрителей свободный.
1 / 2.
Напомним, впервые в Хабаровске состязания по боксу, посвященные памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, состоялись в 1961 году. Спустя полтора десятка лет они получили статус всесоюзных. В 1980-х годах турнир исчез из календаря соревнований на долгие семнадцать лет, и только в 1998-ом по инициативе федерации бокса Дальнего Востока он был возрожден. В 2008 году соревнования стали международными.
