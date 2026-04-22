Роспотребнадзор Иркутской области подвел итоги мониторинга воздуха за три месяца

Проверки проходили в семи городах региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области подвело итоги мониторинга воздуха за первые три месяца 2026 года. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, проверки проходили в семи городах региона.

— В Ангарске специалисты зафиксировали превышение нормы по взвешенным веществам в 3 пробах из 16. В Зиме нормативы нарушили взвешенные вещества в одной пробе и черный пигмент в четырех. В Шелехове дважды нашли избыток бензапирена, — добавили в Управлении.

В Усолье-Сибирском, Свирске и Черемхове воздух оказался чистым, ни одного отклонения от гигиенических нормативов не зарегистрировали.