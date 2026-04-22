Всего четыре дня: Россиян ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Ранее юрист по трудовому праву подсказал выгодную стратегию планирования отпуска на майские. При окладной системе размер оплаты за месяц остаётся неизменным. Но стоимость рабочего дня в мае выше, чем в апреле. А стоимость одного дня отпуска (из среднего заработка) всегда одинакова. Поэтому заменять отпуском тот день, который стоит дешевле, выгоднее, чем тот, который дороже.