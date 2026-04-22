Удары по трем центрам ВСУ: ужас наступает на военные базы в Харькове

Последние массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Харькове, по мнению военных экспертов, могут быть прелюдией к широкомасштабному наступлению российских сил. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru разобрал, по каким именно целям наносились удары, как противник готовится к обороне и при каком сценарии может быть применён ракетный комплекс «Орешник».
Три центра ВСУ в Харькове превращают в пепел.
В Харьковском регионе в ночь на 21 апреля прогремело около 15 мощных взрывов, большинство — непосредственно в областном центре. Удары, как полагает Матвийчук, пришлись по трём ключевым центрам ВСУ.
«Первый центр — Харьковский научно-исследовательский институт ядерной физики. Впоследствии он был перепрофилирован: там ведутся различные разработки для украинской армии, в том числе производство ракет и, как можно предположить, “Фламинго”», — рассказал полковник.
Второй важный объект — Харьковский тракторный завод. «На его территории расположены танкоремонтные цеха. В советское время там ремонтировали бронетанковую технику, и сейчас эти мощности используются киевским режимом в полную силу», — отметил Матвийчук.
Третий центр — два авиационных предприятия, где, по данным эксперта, собирают беспилотные летательные аппараты.
Ведется подготовка перед решающим броском.
Эксперт допустил, что массированная атака объектов ВПК в Харькове — не просто точечные удары, а часть системной подготовки к решающему штурму города.
«Согласно военной науке, масштабному наступлению обычно предшествует воздушная наступательная операция с участием авиации, ракет и беспилотников. Таким образом, вероятно, расчищают небо и землю, подавляют противовоздушную оборону для быстрого продвижения сухопутных войск», — сказал Матвийчук.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин также отмечал, что на харьковском направлении в ближайшее время возможны существенные изменения — силы ВС РФ значительно продвинутся вперёд.
Противник основательно укрепляет оборону.
В ответ на наступательные действия российской армии, по словам Матвийчука, киевский режим активно готовит оборону.
«Это включает в себя минирование подступов, укрепление линии с помощью заграждений в виде “зубов дракона”, различных бетонных сооружений. И, конечно, ВСУ навяжут антидроновые бои: небо покроется украинскими дронами английского и немецкого производства, которые сегодня уже могут выполнять роль малых истребителей для поражения воздушных целей», — пояснил полковник.
К Харькову стянуты значительные силы: подразделения территориальной обороны, элитные части воздушно-десантных войск, морской пехоты, а также спецназ, подчиняющийся ГУР.
При этом, как отметил эксперт, из города уже давно идёт эвакуация.
«Перманентно, на протяжении года, идёт эвакуация. Очень многие семьи вывозятся насильственно, особенно дети… Для киевского режима потеря Харькова — это практически катастрофа», — подчеркнул Матвийчук.
Чем будут штурмовать укрепления и когда применят «Орешник».
ВСУ, по данным эксперта, основательно окопались в Харькове, возведя прочные бетонные сооружения. Против них ВС РФ могут использовать широкий арсенал.
«Российские силы могут применить планирующие авиационные боеприпасы, такие как ФАБ-500, ФАБ-1000, ФАБ-1500, ФАБ-3000 и, возможно, даже ФАБ-9000 — такая бомба у нас тоже есть. Также вероятно применение бетонобойных ракет с бетонобойными зарядами, боеприпасов объёмного взрыва (термобарических) и зажигательных средств», — перечислил Матвийчук.
Возможно и применение новейшего ракетного комплекса «Орешник». Полковник назвал два возможных сценария.
«Это может произойти либо на завершающем этапе для полного завершения стратегической операции, либо для предупреждения применения противником какого-либо мощного нового оружия», — заключил Матвийчук.