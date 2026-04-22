Удары по трем центрам ВСУ: ужас наступает на военные базы в Харькове

Последние массированные удары по объектам военной инфраструктуры в Харькове, по мнению военных экспертов, могут быть прелюдией к широкомасштабному наступлению российских сил. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru разобрал, по каким именно целям наносились удары, как противник готовится к обороне и при каком сценарии может быть применён ракетный комплекс «Орешник».