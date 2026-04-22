Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о завершении процесса освобождения Луганской народной республики. Речь идет не просто о контроле над городами, а о взятии последних километров территории, где до недавнего времени продолжались бои.
Кошмар Серебрянского леса.
По словам Водолацкого, противник делал ставку на мощные укрепленные зоны именно на границе регионов, стараясь не допустить выхода российских сил на оперативный простор.
«Территория Луганской народной республики там, где расположены населенные пункты, была освобождена немного раньше. Валерий Васильевич Герасимов говорил о территории, где уже нет населенных пунктов, но была так называемой серой зоной на границе с Харьковской областью, где ВСУ устроили большие укрепзоны. Эту территорию освободили наши войска для того, чтобы ЛНР полностью вошла в свои административные границы», — подчеркнул Водолацкий.
Центральным узлом этой обороны являлось Серебрянское лесничество — огромный лесной массив на западе ЛНР, который военные с обеих сторон прозвали «лесом смерти». С осени 2022 года здесь не стихали артиллерийские дуэли, шквал FPV-дронов и тяжелые штурмовые действия в условиях ограниченной видимости. По оценкам экспертов, суточные потери ВСУ на этом направлении достигали сотен военнослужащих. Преодоление этого укрепрайона стало финальным аккордом битвы за Луганщину.
Ключ к Славянску и санитарной зоне в Харькове.
Освобождение последних рубежей ЛНР, по словам парламентария, моментально сказывается на общем положении дел. У командования ВС РФ высвобождаются серьезные ресурсы, которые ранее были задействованы на удержание и прорыв луганского направления.
«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области. То же можно сказать и о направлении Славянско-Краматорской агломерации. Здесь для Вооруженных сил РФ после полного освобождения Луганской народной республики освобождаются дополнительные ресурсы для того, чтобы полностью освобождать Донецкую народную республику», — заявил Водолацкий.
60 лет ожидания и новая реальность ЛНР.
Виктор Водолацкий также отметил и настроения мирных жителей, которые видят плоды интеграции республики в состав России. По его словам, темпы восстановления инфраструктуры поражают даже тех, кто помнит времена расцвета Советского Союза.
«Что касается происходящих сегодня процессов на территории ЛНР, то люди удивляются и радуются тем темпам восстановления инфраструктуры, дорог, водопроводных сетей, электросетей и газопроводов. Строятся дома. Когда я встречаюсь с людьми, они говорят, особенно возрастные, что такого не видели лет 50−60, потому что Украина не вкладывала ни рубля на территории Луганщины и Донбасса, а только выкачивала все в Киев», — рассказал депутат.
Он также подчеркнул, что даже в отдаленных селах начинает оживать хозяйственная деятельность благодаря комплексной программе развития сельских территорий. Жители, по словам Водолацкого, смотрят в будущее с оптимизмом, надеясь, что после завершения специальной военной операции самодостаточный регион ЛНР сможет не только восстановиться, но и начать пополнять федеральный бюджет.
«Многие люди говорят, что живут как во сне, не верят, что такое происходит. Радуются, что их дети и внуки будут жить в комфортных условиях и благополучии… Сегодня Луганская народная республика развивается, живет», — добавил парламентарий.
Водолацкий резюмировал общее настроение граждан республики: люди счастливы жить в России, говорить на русском языке и не бояться угроз, которые ранее звучали от киевских властей.