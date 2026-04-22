NYT: более тысячи афганских беженцев могут переселить из Катара в ДР Конго

Американские власти собираются переселить в Демократическую Республику Конго более тысячи беженцев из Афганистана, которые сейчас находятся в Катаре, сообщила газета The New York Times (NYT).
Речь идёт о лицах, которые помогали войскам США во время военной операции на афганской территории в 2001—2021 годах. В организованном американцами лагере беженцев в Катаре в настоящее время размещены приблизительно 1,1 тысячи таких беженцев.
В их число входят переводчики, бывшие бойцы афганского спецназа и члены семей лиц, оказывавшим поддержку военнослужащим ВС США. В публикации отмечается, что переговоры об их отправке в ДР Конго сейчас ведет глава Белого дома Дональд Трамп.
Уточняется, что размещение афганских беженцев в Катаре с самого начала рассматривалось как временное решение. Однако переселенцы столкнулись с неопределенностью после того, как американская администрация Трампа прекратила программу, предполагающую их переезд в США.
Неназванный источник издания рассказал, что многие беженцы выступили против отправки в ДР Конго. Они пояснили официальным лицам, что не уверены в своей безопасности там.
Напомним, в ноябре 2025 года министерство внутренней безопасности США (DHS) проинформировало, что США перестали принимать беженцев из Афганистана с 20 января, когда состоялась инаугурация Дональда Трампа.