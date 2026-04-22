Владимир Путин отметил работу муниципальных команд Херсонской области

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На форуме «Малая Родина. Сила России» Президент России поздравил работников местного самоуправления и отдельно отметил тех, кто трудится в Херсонской области, других исторических регионах и приграничье.
Для наших муниципальных команд это серьёзная поддержка. Именно они каждый день на прямой связи с людьми, помогают решать конкретные вопросы и держат на себе огромный объём работы. Спасибо всем сотрудникам местного самоуправления Херсонской области за стойкость, ответственность и работу для людей.
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
