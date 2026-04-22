Что надеть на похороны

В жаркую погоду допустимы облегченные ткани — хлопок, лен темных оттенков, но без прозрачности. Женщины могут надеть платье с коротким рукавом или без него, но с кардиганом или болеро на плечи. Мужчинам подойдут льняные брюки и рубашка с длинным рукавом, закатанным до локтя. В дождь — черный зонт без принтов. Зимой в приоритет тепло и строгость: черное пальто или пуховик без ярких деталей, шапка темного цвета, непромокаемая обувь. Шарф — однотонный темный. Весной и осенью работают те же правила: плащ, тренч или куртка в черно-серой гамме. Главное — не использовать яркие акценты даже на аксессуарах: перчатках, зонте, шапке. Почему на похороны приносят чётное количество цветов.