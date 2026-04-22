Врач Хухрев сказал, как подготовиться к перелетам при проблемах с сердцем

Длительные авиаперелеты представляют серьезную опасность для пассажиров с хроническими заболеваниями, особенно для людей старшего возраста. О том, как минимизировать риски для жизни на борту самолета, aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам специалиста, полет продолжительностью более четырех часов сам по себе является фактором риска из-за длительного неподвижного положения, низкого давления в салоне и обезвоживания.
«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж перед вылетом, можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты», — пояснил Хухрев.
Врач подчеркнул, что во время самого полета необходимо соблюдать простые, но жизненно важные правила: периодически вставать с кресла, разминать икроножные мышцы, пить достаточное количество воды и отказаться от употребления алкоголя, который сгущает кровь и повышает риск тромбоза.
Напомним, 20 апреля народный артист России, дирижер и скрипач Сергей Стадлер умер на борту самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул и совершившего экстренную посадку в Румынии. Врачи не смогли его спасти.