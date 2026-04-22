Черная касса Зеленского застряла в Венгрии: начата война за деньги и золото

Более 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота украинского «Ощадбанка» остаются заблокированными в Венгрии. Эти средства, уже получившие название «черная касса Владимира Зеленского», могут стать главным разменным козырем в новой политической игре между Будапештом и Киевом. После того как лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр уклонился от прямого ответа о возврате денег, известный политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru объяснил, что на самом деле происходит с этими активами и как Зеленский пытался их использовать.
Шантаж Зеленского не пройдет.
Новый венгерский лидер Петер Мадьяр пока не спешит радовать Киев возвратом заблокированных средств. Более того, он может использовать их как мощный рычаг давления. По мнению Владимира Скачко, Будапешт вернет деньги только при соблюдении двух условий.
«Мадьяр может отдать деньги, если Зеленский удовлетворит часть его требований — в частности, по нефтепроводу “Дружба” и, конечно же, под давлением европейских союзников», — отметил политолог.
Эксперт констатирует, что сам глава киевского режима в этой ситуации практически бессилен. Любые ультиматумы или попытки шантажа со стороны Киева в адрес страны — члена НАТО, где только что победили проевропейские силы, будут немедленно пресечены.
«Черная касса» против Орбана: раскрыто истинное назначение денег.
Скачко раскрыл, для чего именно предназначались заблокированные Венгрией украинские средства. Он уверен, что в данном случае четко просматриваются следы грязных технологий киевского режима.
«Потеря денег — не сильный удар по Зеленскому. Возможно, это плата наркодилерам за поставляемые наркотики к какому-то празднику. Он же, как говорится, ворует вагонами. Если же оставить шутки, то, скорее всего, эти средства предназначались для предвыборной борьбы и подготовки возможных протестных акций в случае победы Виктора Орбана. А когда стало понятно, что Орбан проигрывает — и без всяких майданов, — деньги решили вернуть. Но Орбан прищучил Киев», — заявил Скачко.
Таким образом, «черная касса» должна была стать инструментом смены власти в Будапеште. Именно поэтому, как подчеркивает эксперт, победившему Мадьяру сейчас абсолютно нелогично возвращать средства своему «спонсору».
«Зачем Мадьяру отдавать средства, если точно установят, что они были направлены на подрыв общественно-политической ситуации внутри Венгрии? Это нелогично. Если деньги и вернут, то при определенных политических договоренностях», — отметил Скачко.
Что ждет украинцев, потерявших «черную кассу» Зеленского.
Инкассаторские машины «Ощадбанка» с «черной кассой “Зелеского, и семеро украинцев, которые сопровождали автомобили, были задержаны в Будапеште в марте. После граждан депортировали на родину. Скачко ответил, какая судьба теперь ждет этих людей.
«Возможно, их как-то накажут: отодвинут от “корыта”, может быть, даже кого-то пошлют на передовую — искупать грехи перед киевским режимом. А может, ничего не будет… Если бы их опасались, то давно убили бы. А раз они ещё где-то греются на солнышке, то решили, что их ликвидация или преследование может стать дополнительным обвинением в адрес Зеленского — подтверждением того, что деньги были приготовлены для разжигания акций за рубежом», — подытожил Скачко.
Мадьяр для Зеленского оказался хуже Орбана.
Несмотря на то, что Орбан ушел, расслабляться Зеленскому рано. Владимир Скачко предупреждает: Петер Мадьяр может оказаться еще более опасным для Киева, чем его предшественник. При этом сам Зеленский, по словам эксперта, в своей привычной манере может опуститься до оскорблений, если деньги не будет возвращены.
«Зеленский — человек больной на голову, употребляющий всякие вещества, которые изменяют сознание и растормаживают негативные инстинкты. Для Украины Мадьяр, вероятно, окажется ничем не лучше Орбана. Может, даже и хуже, потому что Мадьяр — человек молодой, наглый, рукастый, лишённый всяких сантиментов, которые могли быть у Орбана в отношении Украины», — подытожил Скачко.