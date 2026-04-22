Мэр Омска пообещал горожанам вывезти мусор со всех кладбищ

Мэр Омска дал поручение увеличить темпы очистки городских погостов. Со слов градоначальника, опубликованных на его официальной странице, мусор будет вывозится с омских кладбищ в ежедневном режиме.
«Дал поручение увеличить темпы и объемы вывоза мусора с мест захоронений. Только за последние дни региональным оператором вывезено более двух тысяч кубометров. Эта работа будет продолжаться ежедневно», — говорится в сообщении официального канала мэра города Омска в мессенджере МАХ.
Также глава омской администрации отметил, что Радоница в Омске прошла без происшествий, а кладбища 21 апреля посетили около 70 тысяч человек.