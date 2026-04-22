Росавиация закрыла аэропорт Волгограда ночью 22 апреля

Запрет на полеты над Волгоградской областью действует с 00−09 ч. 22 апреля. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Волгограда в связи с угрозой атак беспилотников. Соответствующие предупреждения стали получать жители региона на свои телефоны с вечера 21 апреля.
Сбой в расписании коснулся рейса из Шарм-эль-Шейха, который должен был вылететь сегодня рано утром с туристами. Однако борт из Египта до сих пор не приземлился в Волгограде. Он был перенаправлен в Казахстан и его прибытие ожидается.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.