В борьбе с леностью ума: филологи назвали частые речевые ошибки

Типа не ложь вообщем.
Одним из основных маркеров некультурной речи стал глагол «ложить», рассказала профессор Школы филологических наук ФГН НИУ ВШЭ Мира Бергельсон. «Пусть и в некоторых диалектах, особенно на юге, это нормальная форма, но в стандартном русском она неприемлема», — подчеркнула она.
Возникновение «ложить» профессор объяснила естественным свойством человеческого речевого поведения. Срабатывает аналогия: как со словами «есть», «пить», «читать», «спать». На вопрос «что сделать?» люди отвечают «поесть», «попить», «почитать», «поспать». «Ошибка совершается на стадии согласования видов: многие считают, что если есть совершенный вид “положить”, то должен быть и несовершенный — “ложить”, но это не так», — пояснила Бергельсон.
Нарушением норм языка считается и использование в деловой речи частицы «типа». Филолог охарактеризовала его как разговорный маркер, показывающий, что говорящий не может или не хочет точно формулировать мысль, обозначать свойство или качество. «Этакая неопределенность, или мутность выражения, или даже леность ума, когда человек не хочет утруждать себя поиском точного слова или выражения», — отметила специалист.
Фраза «самый оптимальный» тоже является ошибкой. «Это “масло масляное”, так как в слове оптимальный уже есть значение “самый”, — сказала Бергельсон, подчеркнув, что “оптимальный” означает “самый лучший” и “эффективный”.
Филолог также пояснила, как правильно писать и произносить выражение «в общем». Выбирая между написанием «в общем» или «вообще», нужно понимать, что это два разных наречия. «В общем» — падежная форма прилагательного «общий» в предложном или местном падеже. «Оно означает “в целом”, “подытоживая”, “не вдаваясь в детали” или “в конечном итоге”, — пояснила она.
В свою очередь «вообще» исходно образовалось как наречие: приставка «во-» плюс корень «-общ-» и суффикс «-е». «Пишется слитно и с двумя “о” и означает похожие вещи — “совсем”, “при любых условиях”, — отметила филолог, подчеркнув, что выбор зависит от смысла.
Уроки грамотности.
В беседе с грамотным человеком лучше не употреблять слово «ихний». Профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Марина Королева подчеркнула, что оно выходит «за рамками литературной нормы».
Притяжательное местоимение корректно произносится «их». «Это единственный вариант написания и произношения: “их язык”, “их дом”, “их чемодан”. Не “ихний”, — отметила Королева.
Но филолог заметила, что язык неоднороден и в нем сосуществуют разные стили. «В разговорной речи действительно широко распространены формы местоименного прилагательного “ихний”, “ихняя”, “ихнее”, “ихние”. Эти формы активно использовались в разговорных стилях языка и в XIX веке», — рассказала эксперт.
Хотя в литературном языке таким формулировкам отказывали и тогда. Российский лингвист Федор Буслаев писал: «Притяжательное местоимение ихный, столь употребительное в речи разговорной и столь необходимое, еще довольно туго входит в язык книжный».
«Такие формы, как “евонный”, “ейный” — параллельные литературным формам “его”, “ее”, — за гранью нормы даже в устной речи, их можно услышать разве что в разговорах людей необразованных», — добавила Королева.
Звоним без ошибок.
Есть мнение, что слово «звонит» правильно произносить с ударением на первый слог, если речь идет о колокольном звоне. «Якобы колокол зво? нит, а телефон звони? т. Не раз встречала такое объяснение у нефилологов и даже не представляю, что стало источником такого предположения. Иными словами, единственно верный вариант ударения — звони? т», — сказала Королева.
Никаких изменений в нормативном произношении слова «звонить» не было и нет. «Зво?нит», «позво?нит», «перезво?нит» — это орфоэпическая ошибка, которую можно отнести к грубому просторечию", — заключила она.
Екатерина Шамарова.