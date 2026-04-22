Энергетики и угольщики сибирских предприятий присоединились к Всероссийскому экомарафону

Сотрудники СУЭК-Красноярск и «Сибирской генерирующей компании» (СГК) присоединились к экологическому марафону «Привыкай к зеленому» (#Привыкайкзеленому). Акция приурочена ко Дню экологических знаний и проходит в формате всероссийского флешмоба в социальных сетях.
Цель проекта — формирование экологической культуры и популяризация повседневных практик, снижающих воздействие на окружающую среду. Участники рассказывают о своих экологических привычках: сортировке отходов, отказе от одноразового пластика, экономии ресурсов — и передают эстафету другим.
Особую значимость марафон приобретает сегодня, в День Земли. Чтобы сберечь планету, предприятия СУЭК-Красноярск и СГК реализуют множество мероприятий, системно снижая нагрузку на окружающую среду: модернизируют оборудование, внедряют технологии очистки выбросов, занимаются рекультивацией земель и реализуют программы энергосбережения. Сотрудники компаний поддерживают эти принципы и в повседневной жизни — и своим примером показывают, что забота об экологии становится частью корпоративной культуры.
«Для меня экомарафон — не разовая акция, а возможность показать детям, что беречь Землю может каждый, — говорит активист Совета молодежи Бородинского разреза Алиса Писаренко. — Например в нашей семье заведено отдельно собирать пластик, и выбрасывать его в специальные контейнеры для последующей переработки. Вместо пакетов берем в магазин шоппер. Это несложно, но незаметно к этому приобщаются друзья, коллеги. И когда на уровне компании проходят такие флешмобы, понимаешь: мы все движемся в одну сторону».
В рамках марафона «Привыкай к зеленому» участники публикуют видеоролики в социальных сетях. Победителей определят случайным образом среди тех, кто выполнит условия, которые опубликованы в социальных сетях Фонда Мельниченко. В 2026 году Фонд Мельниченко стал партнером премии «Экология — дело каждого», учрежденной Росприроднадзором.
«Мы убеждены, что экологическая ответственность начинается с простых ежедневных решений, — отмечает генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва. — Чтобы развивать эту культуру, Фонд использует различные возможности: финансирует экологические инициативы в регионах, поддерживает волонтерское движение, стремится привлекать к подобным проектам школьников и студентов. Важно, чтобы экологические привычки внедрялись не только в быту, но и становились неотъемлемой частью профессионального мышления».