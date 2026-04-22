Льготную ДВ-ипотеку сможет получить больше граждан России

В России обновили список категорий граждан, которые смогут приобрести жилье по популярной программе льготного жилищного кредитования «Дальневосточная ипотека». Теперь она доступна для тех, кто участвовал в пресечении военных провокаций на территории ряда регионов России и для сотрудников госучреждений со специальной лицензией на медицинскую деятельность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дальневосточная ипотека: новые категории, введённые в апреле 2026.
По данным Минфина РФ, с 2019 года «Дальневосточной и арктической ипотекой» воспользовались свыше 200 семей. КРДВ уточнила, что большая часть сделок на льготных условиях пришлась именно на ДФО, где заключили свыше 175,6 тысячи договоров.
В Хабаровском крае ДВ-ипотека по итогам 2025 года стала самой популярной льготной программой жилищного кредитования — на нее пришлось 82% ипотек с господдержкой. В первом квартале 2026 года заявки подали без малого 4 тысячи человека, 1,3 тысячи из которых получили одобрение и заключили договоры на общую сумму в 8,1 миллиарда рублей.
Перед Новым годом возможность привлечь средства для решения жилищного вопроса появилась у жителей городов Хабаровского края, в которых на стадии возведения находятся не более двух многоквартирных домов. Также программу распространили на все многодетные семьи, вне зависимости от возраста родителей.
В число новых категорий граждан, которые смогут приобрести жилье с господдержкой в том числе и на территории Хабаровского края, включили участников отражения вооруженного вторжения и пресечения провокаций на российских территориях. Речь об участниках столкновений в Белгородской, Брянской и Курской областях, Республике Крым, Севастополе, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Темрюкском районе Краснодарского края, а также Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области.
Претендовать на жилищный кредит как медработники смогут сотрудники госучреждений, имеющие лицензию. В первую очередь — сотрудники отделений соцзащиты и домов престарелых.
Новые лимиты «Дальневосточной ипотеки».
Сейчас максимальная сумма займа по программе ограничена 9 миллионами рублей. Однако повышение лимитов уже обсуждается с Минфином РФ. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Сумма, на которую будет увеличен максимальный порог, еще не установлена.
— Не буду забегать вперед, но рассчитываю, что хотя бы 20% мы должны прибавить к существующей рамке, — прокомментировал Алексей Чекунков.
Ранее глава Минвостокразвития уже говорил о подготовке к повышению лимитов «Дальневосточной ипотеки». В частности, речь шла о выдвижении соответствующего предложения на следующем Восточном экономическом форуме (0+).