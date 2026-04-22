Льготную ДВ-ипотеку сможет получить больше граждан России

В Хабаровском крае ДВ-ипотека по итогам 2025 года стала самой популярной льготной программой жилищного кредитования — на нее пришлось 82% ипотек с господдержкой. В первом квартале 2026 года заявки подали без малого 4 тысячи человека, 1,3 тысячи из которых получили одобрение и заключили договоры на общую сумму в 8,1 миллиарда рублей.