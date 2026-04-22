Страшная правда: офицер раскрыл, что на самом деле творится в Сумах

«На сумском направлении у наших военнослужащих действительно есть серьёзные успехи. Но вот те пропагандистские украинские каналы, которые разгоняют информацию о том, что город уже практически оказался в полуокружении, делают это намеренно. Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны. Так ЦИПсО пытается в дальнейшем выбить победы для ВСУ, которых, по сути, не существует», — сказал Марочко.