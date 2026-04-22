Страшная правда: офицер раскрыл, что на самом деле творится в Сумах

Российские военные активно продвигаются на сумском направлении, но заявления украинской пропаганды о полуокружении Сум сделаны намеренно, чтобы потом заявить о победе на тех местах, где на самом деле активных боев еще даже не было. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее украинские ресурсы писали, что ВС РФ продавливают оборону ВСУ в Сумской области, Сумы могут оказаться полуокруженными.
«На сумском направлении у наших военнослужащих действительно есть серьёзные успехи. Но вот те пропагандистские украинские каналы, которые разгоняют информацию о том, что город уже практически оказался в полуокружении, делают это намеренно. Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны. Так ЦИПсО пытается в дальнейшем выбить победы для ВСУ, которых, по сути, не существует», — сказал Марочко.
Российские военные активно продвигаются в районе Мирополья и Юнаковки, отметил военный эксперт.
«Мы движемся с севера и востока от города Сумы. Но район Теткина и Белополья более-менее статичен. А чтобы Сумы оказались в полуокружении, мы должны активно продвигаться от Теткина в направлении Белополья», — пояснил Марочко.
По его мнению, ложную информацию украинские пропагандистские каналы распространяют с подачи Главного управления разведки Украины.
«Они заявляют, что идут активные боевые действия на участках, где, по сути, идут позиционные бои. Это странно. Обычно карта украинского ЦИПсО отстает месяца на полтора от тех реалий, которые происходят на земле. В дальнейшем, я считаю, украинские боевики будут заявлять, что они отбили мнимые атаки со стороны ВС РФ и защитили Сумы. Так украинская пропаганда, не имея перспектив на линии боевого соприкосновения, выигрывает войны, которых не существует», — констатировал Марочко.