В Славянске начались неожиданные события: главная новость СВО 22 апреля

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении ЛНР. Депутат Виктор Водолацкий объяснил, почему это ключевой этап: после ликвидации укрепрайонов российским войскам стало проще создавать санитарную зону в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Луганской народной республики стало важнейшей военной победой, открывшей дорогу на Харьков. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально сообщил о полном взятии республики под контроль.

Как пояснил в разговоре с aif.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ключевые бои развернулись на границе с Харьковской областью, где противник создал мощные укрепленные зоны, чтобы любой ценой не допустить продвижения российских войск.

«Герасимов говорил о территории, где уже нет населенных пунктов, но была так называемой серой зоной на границе с Харьковской областью, где ВСУ устроили большие укрепзоны. Эту территорию освободили наши войска для того, чтобы ЛНР полностью вошла в свои административные границы», — подчеркнул парламентарий.

Особенно ожесточенный характер носили бои в Серебрянском лесничестве — лесном массиве, который противник превратил в неприступный бастион. Именно после преодоления этого рубежа, по словам Водолацкого, открылись новые перспективы.

«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области», — добавил Водолацкий.

Депутат также отметил, что полное освобождение ЛНР высвобождает дополнительные ресурсы для завершающего этапа боевых действий в Донецкой народной республике, в частности на направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Взятие под контроль последних участков на границе ЛНР и Харьковщины стало, по сути, отправной точкой для дальнейшего продвижения и создания санитарной зоны, призванной обезопасить российские территории от обстрелов.

