Освобождение Луганской народной республики стало важнейшей военной победой, открывшей дорогу на Харьков. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально сообщил о полном взятии республики под контроль.
Как пояснил в разговоре с aif.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий, ключевые бои развернулись на границе с Харьковской областью, где противник создал мощные укрепленные зоны, чтобы любой ценой не допустить продвижения российских войск.
«Герасимов говорил о территории, где уже нет населенных пунктов, но была так называемой серой зоной на границе с Харьковской областью, где ВСУ устроили большие укрепзоны. Эту территорию освободили наши войска для того, чтобы ЛНР полностью вошла в свои административные границы», — подчеркнул парламентарий.
Особенно ожесточенный характер носили бои в Серебрянском лесничестве — лесном массиве, который противник превратил в неприступный бастион. Именно после преодоления этого рубежа, по словам Водолацкого, открылись новые перспективы.
«После Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера нашим войскам будет проще идти и создавать санитарную зону в Харьковской области», — добавил Водолацкий.
Депутат также отметил, что полное освобождение ЛНР высвобождает дополнительные ресурсы для завершающего этапа боевых действий в Донецкой народной республике, в частности на направлении Славянско-Краматорской агломерации.
Взятие под контроль последних участков на границе ЛНР и Харьковщины стало, по сути, отправной точкой для дальнейшего продвижения и создания санитарной зоны, призванной обезопасить российские территории от обстрелов.