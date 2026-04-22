Спортсменка из Прикамья выиграла чемпионат России по стрельбе из арбалета

Спортсменка Ангелина Данченко выиграла чемпионат России по стрельбе из арбалета в полевом дивизионе, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Прикамья.

Соревнования проходили с 15 по 21 апреля в Московской области. В турнире приняли участие 70 спортсменов из 9 регионов страны. Пермский край представляли три стрелка.

Победу одержала Ангелина Данченко из Чусового. Пермяк Сергей Татарчук завоевал серебряную медаль, уступив сопернику всего 1 миллиметр.

«Достойно выступил третий участник нашей команды Владимир Залазаев. Он занял 11 место с результатом в нескольких очках от норматива МС России», — рассказали в министерстве.

Напомним, спортсмены Елена Мильчакова, Влас Темников и Данил Шихов вошли в состав сборной России по армрестлингу.