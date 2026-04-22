Частный «Киноспутник» для сверхточной съемки Земли запустят до конца 2026 года

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Спутник с камерой сверхвысокого разрешения для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Киноспутник» отправится на орбиту в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Спутникс».
«В рамках национального проекта “Космос” в текущем году мы планируем запуск космического аппарата сверхвысокого разрешения “Киноспутник”, который будет вести съемку с детализацией до 0,8 метра. Данные с этого аппарата предназначены для решения задач контроля инфраструктуры и мониторинга строительства и многих других отраслей экономики», — поделились в ГК «Спутникс».
Космический аппарат «Киноспутник» построен на базе новой платформы для малых спутников «Паллада» и имеет на борту мультиспектральную камеру с пространственным разрешением менее 1 м. Запуск нескольких таких низкоорбитальных аппаратов позволит создать спутниковую группировку сверхвысокого разрешения для оперативного ДЗЗ.