Пьяный комсомольчанин поджёг дверь в подъезде и получил реальный срок

В Комсомольске-на-Амуре пьяный мужчина из хулиганских побуждений поджёг дверь и получил тюремный срок. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.
Инцидент произошёл в подъезде многоквартирного дома. Подсудимый дождался, пока пламя разгорится, и скрылся. В результате входная дверь была полностью уничтожена, а хозяйке квартиры причинён значительный материальный ущерб.
В суде мужчина полностью признал вину. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога из хулиганских побуждений».
Суд учёл непогашенную судимость и состояние алкогольного опьянения как отягчающие обстоятельства. Центральный районный суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал полностью возместить ущерб.
Приговор уже вступил в законную силу.