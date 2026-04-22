Эксперт Хрипченко назвала ключевые навыки специалиста, которые нужны в 2026 году

Директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии сообщила, что к ним относится умение работать с искусственным интеллектом.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Владение цифровыми инструментами, в том числе умение работать с искусственным интеллектом, — ключевые навыки, которые необходимы специалисту в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

«Во-первых, необходимы цифровые компетенции. Цифровая грамотность как базовое требование продолжает развиваться, и уже понятно, что в 2026 году это не только сфера программистов», — сказала Хрипченко.

По словам эксперта, владение цифровыми инструментами становится обязательным требованием, особенно для специалистов, работающих с людьми: в маркетинге, финансах, HR, а также для тех, кто создает и продвигает продукты.

Хрипченко добавила, что также востребованы навыки работы с искусственным интеллектом. По ее словам, работодателям важны специалисты, которые умеют грамотно формулировать запросы и критически оценивать полученные результаты.

Кроме этого, наблюдается спрос на гибридную экспертизу, деление на «технарей» и «гуманитариев» постепенно уходит. Наибольший интерес вызывают специалисты на стыке дисциплин.

«Например, инженер, который развивает управленческие навыки, или специалист в сфере здравоохранения, который занимается продуктовой разработкой. В таких ролях требуется, с одной стороны, глубокое понимание отрасли, а с другой — навыки работы с данными и цифровыми инструментами», — отметила Хрипченко.

Также возрастает ценность человеческих качеств. В первую очередь это адаптивность — способность работать в условиях изменений, корректно реагировать на новые ситуации и осознанно выстраивать поведение. Еще критически важным становится непрерывное обучение. Ключевую роль также играют критическое мышление, эмоциональный и социальный интеллект, коммуникативные и презентационные навыки, добавила эксперт.