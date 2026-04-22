Внезапный удар: актер из «Тайн следствия» Алексеев умер на пике карьеры

Причиной смерти актера Игоря Алексеева из «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» стал инфаркт. Последние дни в реанимации, боль в спине и планы на съемки перед кончиной 19 апреля 2026.

Источник: Аргументы и факты

19 апреля 2026 года не стало Игоря Алексеева — актера, знакомого миллионам зрителей по сериалам «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Ему был 61 год.

Основная причина смерти: инфаркт.

Дочь артиста Мария Алексеева сообщила aif.ru, что ее отец скончался от инфаркта.

«Умер от инфаркта. О похоронах сообщим отдельно», — сказала Мария Алексеева.

При этом известно, что Алексеев умер у больнице. Неделю он находился в реанимации.

Боль в спине и отложенные съемки: как актер провел последние дни.

Незадолго до госпитализации Игорь Алексеев жаловался на здоровье. Он не игнорировал симптомы и планировал пройти обследование, о чем рассказала aif.ru агент и друг актера Галина Тимофеева.

«Игорь был великолепным актёром и человеком — жизнерадостным. Недавно мы разговаривали с ним по поводу съёмок. Он позвонил и сказал, что побаливает спина, и что, наверное, ляжет в больницу», — поделилась она.

При этом артист не собирался прекращать работу. Тимофеева отмечает, что Алексеев снимался постоянно и обсуждал новые проекты.

«Игорь снимался постоянно в последнее время. У него даже была одна из ключевых ролей в сериале “Дельфин”. Фильм не вышел еще», — отметила собеседник издания.

«Он приносил с собой солнце»: коллеги о случившемся.

Для тех, кто работал с Игорем Алексеевым, его смерть стала неожиданностью. Вспоминая коллегу, друзья и партнеры по съемочной площадке говорят о нем как о светлом и жизнерадостном человеке.

«Есть люди, которые не просто заходят в комнату, а приносят с собой солнце. Игорь был именно таким человеком. Даже в самый пасмурный день его улыбка и искренний смех заставляли верить, что всё будет хорошо», — сказала Тимофеева.

Актриса Анастасия Глебова также тепло отозвалась об актере: «Игорь был светлым, открытым человеком, адекватным и поддерживающим коллегой».

Путь от Мурманска до съемочной площадки: биография и фильмография.

Игорь Алексеев родился летом 1964 года в Мурманске. В 1989 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

Его фильмография насчитывает десятки работ, включая сериалы «Чужой район», «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Наиболее известен зрителю по ролям в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия».