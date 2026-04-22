В библиотеки записаны 1,4 миллиона жителей Красноярского края

Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, Красноярский край занимает третье место в России по числу библиотек. За книгами читатели приходят в 1 136 заведений, где на полках стоят 18 миллионов книг и документов. В библиотеки записаны 1,4 миллиона жителей региона. В Республике Хакасия 210 библиотек, в фондах хранятся 3 миллиона книг и документов. Читательский билет получили 209 тысяч человек. В Республике Тыва 173 библиотеки, на полках стоят 3 миллиона книг и документов. В библиотеки записаны 164 тысячи жителей республики.