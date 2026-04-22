Сомнительные педагогические установки: Следователи займутся проверкой цикла стихотворений Остера «Вредные советы»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания координационного совета.
«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера…», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили по этому поводу, что участники указали на сомнительные с педагогической точки зрения установки.
Потому Александр Бастрыкин поручил проверить произведения автора на предмет влияния на несовершеннолетних.
В 2024 году книгу «Вредные советы» Григория Остера убрали из продажи магазина в Каратузском районе Красноярского края. Причиной такого решения владельцев магазина стали иллюстрации в книге, вызвавшие вопросы у прокуратуры. В данном издании изображены сцены жестокости, но отсутствует возрастная маркировка.
К слову, в 2013 году автор известных «Вредных советов» Григорий Остер совместно с МЧС приступил к созданию красочного пособия по «Основам безопасности жизнедеятельности». Издание, как отмечалось, будет принципиально отличаться от всех вышедших ранее учебников по этому предмету. В пособии будут описаны все возможные чрезвычайные ситуации, их последствия.
Между тем, ранее сам писатель признавался, что, как и каждый любящий отец, он приучает пятерых (!) своих детей к здоровому образу жизни, считая лучшими методами воспитания вредные советы и собственный дурной пример.
Между тем, накануне стало известно, что в России введут специальную маркировку для биографических книг, содержащих упоминания запрещенных веществ. В список попали, в частности, произведения о Михаиле Булгакове (автор Алексей Варламов) и Владимире Высоцком (автор Владимир Новиков).
Ранее KP.RU писал, что под маркировку по закону о противодействии пропаганде наркотиков также попали книги Эриха Марии Ремарка («Гэм») и Джона Стейнбека («К востоку от Эдема») в переводах, выпущенных после 1990 года.
Пометка также появится на произведениях Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками в переводах, вышедших после 1 августа 1990 года.