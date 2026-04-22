Юрий Никулин во время ВОВ уничтожил почти роту солдат противника

Юрий Никулин во время ВОВ обнаружил вражескую пехоту и навел огонь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Народный артист СССР, цирковой режиссер Юрий Никулин в годы Великой Отечественной войны смог обнаружить вражескую пехоту и навести огонь по ее расположению, в результате чего была уничтожена почти рота солдат противника, следует из архивного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Никулин служил в 72-м отдельном зенитном артиллерийском Пушкинском дивизионе, был помощником командира взвода.

«При отражении контратак 27 июня 1944 года обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректуры огнем батареи рассеяно и частью уничтожено до роты пехоты противника», — отмечается в тексте наградного листа.

За этот подвиг Никулин награжден орденом Славы третьей степени. Кроме того, народный артист СССР в 1945 году получил медаль «За отвагу».

Никулин — народный артист СССР, артист цирка, цирковой режиссер. За свою долгую жизнь на арене Никулин создал множество реприз, скетчей, пантомим и ролей, из которых самыми известными стали «Маленький Пьер», Пипо и миллионер в цирковых представлениях «Карнавал на Кубе» и «Трубка мира», Бармалей в новогоднем детском представлении и другие.

