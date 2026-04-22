Аферисты обещают жертвам мошенников компенсации от МВФ и снова обирают их

Россиянам начали приходить письма от имени Международного валютного фонда. Послания приходят на адреса электронной почты, в них содержится предложение о якобы полагающейся адресату компенсации как жертве мошенничества.
В письмах указано, что адресат якобы был выбран в рамках специальной программы поддержки лиц, пострадавших от мошенничества во всём мире. Жертве предлагают связаться с человеком по имени Джеймс Джонсон, которого представляют как «офицера по обработке данных», а затем предлагают заполнить подробную анкету, указав домашний адрес и иные личные данные.
Адрес электронной почты, с которого происходит рассылка, не значится среди официальных адресов МВФ.
Тем временем мошенники обнаглели окончательно. Им надоело угадывать, богатый вы или бедный. Теперь они напрямую требуют назвать сумму, которая лежит на счету жертвы, прежде чем реализовать схему обмана.
