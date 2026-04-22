Опасность налетов БПЛА действует в Волгоградской области 8 часов

В Волгоградской области вот уже более 8 часов действует режим беспилотной опасности. Угроза атак вражеских беспилотников была объявлена 21 апреля в 21−52 ч. До сих пор меры безопасности актуальны. Они связаны с налетом БПЛА на несколько регионов России, в том числе на соседние с волгоградской области — Ростовскую, Воронежскую, Саратовскую.
Также ограничения введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты с полуночи.
